Прочитайте. Как вы думаете, можно ли назвать эти глаголы многозначными словами? бежит (спортсмен,ВРЕМЯ,ручей) звенит (ПЕСНЯ,звонок,капель) летит (самолёт,шмель,ДЕНЬ ЗА ДНЁМ) свистит (судья,метель,ВЕТЕР) Составь и запишите ...

Русский язык
Прочитайте. Как вы думаете, можно ли назвать эти глаголы многозначными словами? бежит (спортсмен,ВРЕМЯ,ручей) звенит (ПЕСНЯ,звонок,капель) летит (самолёт,шмель,ДЕНЬ ЗА ДНЁМ) свистит (судья,метель,ВЕТЕР) Составь и запишите предложения с глаголами и выделенными словами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время бежит очень медленно. Песня звенит в округе  День за днем летит наша жизнь . Ветер свистит меду деревьев
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