Найдите значение выражения 1/1/63+1/72

Алгебра
Найдите значение выражения 1/1/63+1/72
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Гость:
Отметила,что ваше не обращайте внимание на x=+-4
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