Напишите эссе 160 слов на тему «Почему потребление энергии в Европе значительно ра??тёт?»

География
Напишите эссе 160 слов на тему «Почему потребление энергии в Европе значительно ра??тёт?»
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Гость:
Работаю над этим, до компиляции 1 час...
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