ААА!ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3!!!!
Математика
ААА!ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=24*20=480 м в2 480:6=80 м в2- занимают вишневые деревья
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