При сохранении тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,9% поваренной соли. Объясните, почему необходимо так делать?

Биология

При сохранении тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,9% поваренной соли. Объясните, почему необходимо так делать?

Автор: Гость