При сохранении тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,9% поваренной соли. Объясните, почему необходимо так делать?

Биология
При сохранении тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,9% поваренной соли. Объясните, почему необходимо так делать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физиологический раствор – 0,9% раствор поваренной соли в дистиллированной воде – соответствует концентрации солей в тканях. Если ткани поместить в простую воду, вследствие снижения концентрации солей в клетках они погибают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите корень уравнения 1)9(х-1)=х+15 2)(11х+14)-(5х-8)=25 3)12-4(х-3)=39-9х
Ответить
Русский язык
Когда празднуют День русского языка в России с именем какого Великого поэта это с??язано дата
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста Надо написать мини сочинение в худ.стиле Человек должен быть интеллигентен!
Ответить
Математика
ААА!ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3!!!!
Ответить
Математика
В двух зернохранилищах было 735 т.зерна.Когда из первого зернохран.на мельницу отправили 164т.в нем осталось 126т.зерна.Ск.т.зерна было во втором з...
Ответить