При сохранении тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,9% поваренной соли. Объясните, почему необходимо так делать?
Биология
При сохранении тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,9% поваренной соли. Объясните, почему необходимо так делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физиологический раствор – 0,9% раствор поваренной соли в дистиллированной воде – соответствует концентрации солей в тканях. Если ткани поместить в простую воду, вследствие снижения концентрации солей в клетках они погибают.
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