Найдите корень уравнения 1)9(х-1)=х+15 2)(11х+14)-(5х-8)=25 3)12-4(х-3)=39-9х

Математика
Найдите корень уравнения 1)9(х-1)=х+15 2)(11х+14)-(5х-8)=25 3)12-4(х-3)=39-9х
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9(х-1)=х-15 9х-9=х+15 9х-х=9+15 8х=24 Х=3 (11х+14)-(5х-8)=25 11х+14-5х+8=25 6х=3 х=1/2 12-4(х-3)=39-9х 12-4х+12=39-9х 5х=15 х=3
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