Как решить задачу, За первые 14 рабочих квартала завод изготовил 560 одинаковых стиральных машин, а затем стал изготавливать в день на 5 таких машин больше , Сколько машин выпустит завод за первые 20 дней квартала ?
Математика
Как решить задачу, За первые 14 рабочих квартала завод изготовил 560 одинаковых стиральных машин, а затем стал изготавливать в день на 5 таких машин больше , Сколько машин выпустит завод за первые 20 дней квартала ?
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Решение: 1) 560:14=40 2)40+5=45 3)45•20=900
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