Помогите пожалуйста) А3. Какая из данных слов не является антонимами? быстрый – ??едлительный 3) громкий – оглушительный строить – разрушать 4) вежливый – грубый А4. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм. Мы не ...

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Помогите пожалуйста) А3. Какая из данных слов не является антонимами? быстрый – ??едлительный 3) громкий – оглушительный строить – разрушать 4) вежливый – грубый А4. Найдите предложение, в котором есть фразеологизм. Мы не могли распутать этот узел на верёвке, пришлось его разрубить. На сшитые изделия наклеивали ярлыки. Он запустил руку в мешок и вытащил оттуда зайчонка. Гвоздём программы было выступление известного актёра. А5. В каком случае неправильное объяснение орфограммы ведёт к орфографической ошибке? (не)взлюбить – не с глаголом пишется раздельно пр…остановить – приставка обозначает неполное действие, пишется при- постел…шь – в окончании пишется е, т.к. это глагол 1 спряжения зате…л – в прошедшем времени глагола перед суффиксом -л- пишется та же гласная, что и в неопределенной форме – затеять А6. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? А. бл..снуть Б. сож..леть В. разб..рать Г. потр..сти 1) А,Б 2) Б,В 3) А,Г 4) Б,Г А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? А. ненавид…л, тревож…т, о посещени…, лекци…, на знемен… Б. в дальн…й командировк…, танц…вал, ищ..т, с имен…м В. самолет…к, услыш…т, почу…л, обид…л, повес…л Г. дремл...т, развес…т, свеж…го (хлеба), каж…тся, раста…т 1) А,Б 2) Б,В 3) Б,Г 4) В,Г А8. В написании каких слов допущены ошибки? А. расчитывать В. дышешь Б. обжёг (руку) Г. безидейный 1) Б,В 2) В,Г 3) А,Г 4) А,Б,Г А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущен мягкий знак? А. подпояш..ся, январ..ский, глуш.., строиш..ся Б. еш.., сяд..те, реч.., в лис..ю нору В. намаж..тесь, фальш.., думаеш.., медвеж..и лапы Г. трескуч.., плющ.., гоняеш.., согнёш.. 1) Б, Г 2) Б,В 3) А,Б 4) А,Г А 10. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? А. пр..обрести, пр..сутствовать, пр..ветствовать Б. пр..готовиться, пр..мчаться, пр..милый В. пр..сесть, пр..цепить, пр..образование Г. пр..мерный, пр..школьный, пр..смотреться 1) А, В 2) В, Г 3) А, Г 4) Б, В А 11. В каком слове ударение падает на второй слог? Каталог 2) позвонишь 3) квартал 4) облегчить А 12. Найдите ошибку. в обеих книгах 3) грущу по вас с восьмистами рублями 4) лягте А 13. Строение какого слова соответствует схеме: приставка +корень+суффикс+суффикс+окончание? разбирать 2) вспыхивает 3) продумывать 4)заболевать А 14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пишутся две буквы Н? А. овчи..ный, бли..ный, безветре..ный Б. витами..ный, карма..ный, серебря..ный В. мысле..ный, дикови..ный, пропасть бездо..на Г. стари..ный, равни..ный, платье дли..но 1) А, Б 2) Б, Г 3) А, В, Г 4) В, Г А 15. В каком варианте ответа указаны все слова, которые пишутся через дефис? А. (северо) восток, кого (то), ярко (красный) Б. кое (кого), средне (европейский), (железно) дорожный В. (восточно) европейский, (западно) сибирский, (кое) с (кем) Г. чьего (то), с кем (нибудь), горько (соленый) 1) А, Б 2) Б, В 3) А, Г 4) В, Г А 16. Найдите предложение без грамматической ошибки. В прошлом году погода была более прохладнее. Зал заполнен семьюстами пятьюдесятью зрителями. Байкал – самое глубочайшее пресное озеро. Сегодня обед был более вкуснее, чем вчера. А 17. В каком предложении на месте пропуска пишется буква Е? Вытр..те руки: они у вас мокрые. Когда вытр..те, повесьте полотенце сушиться. Обязательно проветр..те на перемене класс. Выйд..те из леса, и вы увид..те прекрасный пейзаж. А18. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно? (не) высокие горы; (не) большой, а маленький дом (не) широкая, но глубокая река; (не) навидит ложь (не) брежная запись; (не) хотел идти явная (не) лепица; (не) решительность, а робость А 19. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. Обычная беличья пища – семена хвойных деревьев. Дерево словно кивнуло и вылило за шиворот мне пригоршню чистой воды. Первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев, и они озарили всю окрестность. Под ёлкой спит зайчонок и страшно ему становится от лесных шорохов. А20. Найдите ошибку в характеристике морфологических признаков данных слов. и – союз (с) завтрашнего (дня) – прилаг., качеств., родит. пад., ед.ч., муж. род стемнело – глагол, начальная форма – стемнеть, безличный, сов. вид, неперех., 1 спряжение, в изъявит. накл., ед.ч., прош. вр., ср. р. приготовишь – глагол, начальная форма – приготовить, сов. вид, перех., 2 спряжение, изъявит. накл., ед.ч., будущ. вр., 2-е лицо А 21. Найдите ошибку в определении разряда местоимения. 1) столько – указательное 3) кому-нибудь – неопределенное 2) каждый – определительное 4) этот - определительное А 22. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных. к четыремстам пятидесяти пяти прибавить шесть от трехсот двадцати пяти отнять шестнадцать к пятистам пятидесяти восьми прибавить одиннадцать в тысяча восьмисот двадцать пятом году А 23. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? мешоч..к 2) ельнич..к 3) бараш...к 4) карманч..к

Автор: Гость