Сочинение на тему "Книга в моей жизни"

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Зачем мне нужно читать книги? Этот вопрос как нельзя актуален в наше время. Мы живем в эпоху всеобщей компьютеризации. Любую книгу я могу найти в Интернете. Больше того, мне совсем не обязательно ее читать, я могу ее просто прослушать или посмотреть экранизацию. Честно говоря, это намного легче, чем читать. Вот и появился первый ответ на вопрос о необходимости чтения. Читая книги, я «работаю головой», то есть думаю, размышляю, делаю какие-то выводы. Это первое. Второе – я убежден, что книги воспитывают и нравственно, и духовно. В них ставятся вопросы, о которых в повседневной жизни как-то не задумываешься. Но эти вопросы имеют первостепенное значение в жизни каждого человека: зачем я живу? что есть любовь? каков мир вокруг меня? И так далее. Сейчас у нас есть огромный выбор книг. Классика, детективы, интеллектуальные тексты, фэнтэзи, современная «классика»… Среди всего этого многообразия, которое воспринимается как должное, можно потерять по-настоящему ценные книги. А какие книги для меня являются ценными? Те, которые вдохновляют на достойные дела, которые рождают веру в себя и в светлое будущее, которые раскрывают сущность человеческих поступков, которые просто приятно читать. Ценные книги можно читать неоднократно и каждый раз находить в них что-то новое и ценное. Они не предназначены для детей или для взрослых, находятся вне времени и возраста. Одна из моих любимейших книг, которая во многом изменила мои взгляды, - философская притча «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», написанная Ричардом Бахом. Главный герой произведения, чайка Джонатан Ливингстон, не был похож на всех остальных. Он хотел летать выше всех, дальше всех, хотел быть лучшим во всем. В него никто не верил, все чайки в его стае смеялись над ним. Никого не слушая, Джонатан летал по ночам, хотя так не делал никто до него. Герой развивал невероятную скорость - 214 миль в час - и мечтал о еще большем. Изгнанный из стаи, но не сломленный, в финале Джонатан обрел свободу и нашел единомышленников. В качестве эпиграфа к произведению автор написал следующие строки «Невыдуманному Джонатану-Чайке, который живет в каждом из нас». Эта книга вселяет в нас веру в самих себя, в то, что человек может все, если будет стремиться к цели и научится не зависеть от общественного мнения. Книги играют важную роль в моей жизни, потому что сильно влияют на нее. Можно сказать, что, в какой-то степени, книги являются моими старшими товарищами, наставниками. Через призму моих любимых книг я смотрю на мир и, как мне кажется, становлюсь лучше: доборе, мудрее, терпимее.