(Даю 99Б) Зачем нужны механизмы реализации государственной молодежной политики?

Обществознание
(Даю 99Б) Зачем нужны механизмы реализации государственной молодежной политики?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы способствовать вовлечению молодежи в политическую деятельность, преодолеть политическую пассивность молодежи, ее абсентеизм (неучастие в выборах).  
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