(Даю 99Б) Зачем нужны механизмы реализации государственной молодежной политики?
Обществознание
(Даю 99Б) Зачем нужны механизмы реализации государственной молодежной политики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы способствовать вовлечению молодежи в политическую деятельность, преодолеть политическую пассивность молодежи, ее абсентеизм (неучастие в выборах).
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