Какое слово является антонимом к слову МИЛОСЕРДНЫЙ? Выберите вариант ответа: Глупый Коварный Жадный Жестокий Грубый Задание № 2: Какое слово не является однокоренным по отношению к остальным? Выберите вариант ответа: ...
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Какое слово является антонимом к слову МИЛОСЕРДНЫЙ? Выберите вариант ответа: Глупый Коварный Жадный Жестокий Грубый Задание № 2: Какое слово не является однокоренным по отношению к остальным? Выберите вариант ответа: Полуголый Наголо Голкипер Оголённый (провод) Гололёд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)милосердный-жестокий 2)гололёд,потому что там написаны остальные слова про что-либо голое,а в этом слове речь идёт о льде
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