Помогите,что такое сословие!?

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Сословие представляет собой социальную группу, за которой закреплены определенные права и обязанности. Они либо прописаны в законе, либо сохранены в обычаях и передаются из поколения в поколение.Считается, что образование сословий тесно связано с классовой структурой общества. При этом их количество превышает число классов. Это несоответствие имеет место потому, что помимо экономических методов принуждения существуют и другие, не связанные с материальными ценностями. Например, многие сословия выделялись в соответствии со своими социальными функциями: военные, религиозные и т.д. Следует отметить, что этот процесс являлся довольно продолжительным, и могло пройти несколько веков, прежде чем сформируется одно сословие.