Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью подчиняются строгому дрессировщику " Заранее спасибо
Литература
Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью подчиняются строгому дрессировщику " Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматич основа-дикие(подл) животные(сказ) словосоч:дикие животные(гл),строгому дрессировщику(гл),подчиняются дрессировщику(гл)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Музыка
Математика
Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км.км літак був у дорозі 3 год.Швідкість літака в 3 раза більша, ніж швидкість гелікоптера.На скільки більша кілом...