Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью подчиняются строгому дрессировщику " Заранее спасибо

Литература
Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью подчиняются строгому дрессировщику " Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамматич основа-дикие(подл) животные(сказ) словосоч:дикие животные(гл),строгому дрессировщику(гл),подчиняются дрессировщику(гл)
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