Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью подчиняются строгому дрессировщику " Заранее спасибо

Литература

Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью подчиняются строгому дрессировщику " Заранее спасибо

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