Решите неравенство : х(7-х)gt;0
Математика
Решите неравенство : х(7-х)gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(7-х) больше 0 х больше 0 7-х больше 0 -х больше -7 х меньше 7 рисуешь прямую отмечаешь 0 и 7. больше 0 и меньше 7, и получается ответ (0;7)
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