Решите неравенство : х(7-х)gt;0

Математика
Решите неравенство : х(7-х)gt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(7-х) больше 0 х больше 0  7-х больше 0 -х больше -7 х меньше 7 рисуешь прямую отмечаешь 0 и 7. больше 0 и меньше 7, и получается ответ  (0;7)
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