В чем отличие климата от погоды? СРОЧНЯК НАДО, ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ОГРОМНЫМИ ОТВЕТАМИ И ЯСНО!

География

В чем отличие климата от погоды? СРОЧНЯК НАДО, ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ОГРОМНЫМИ ОТВЕТАМИ И ЯСНО!

Автор: Гость