В чем отличие климата от погоды? СРОЧНЯК НАДО, ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ОГРОМНЫМИ ОТВЕТАМИ И ЯСНО!

География
В чем отличие климата от погоды? СРОЧНЯК НАДО, ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ОГРОМНЫМИ ОТВЕТАМИ И ЯСНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Климат-может быть тропическим,континентальным,арктическим.А погода может быть дождливой,солнечной,холодной, теплой и т.д
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