Установите соответствие между признаками и политическими организациями признаки А)издание законов Б)исключительное право сбора налогов В)стремление к получению власти по результатам изберательных компаний Г)формирован...

Обществознание
Установите соответствие между признаками и политическими организациями признаки А)издание законов Б)исключительное право сбора налогов В)стремление к получению власти по результатам изберательных компаний Г)формирование вооружённых сил Д)представление интересов отдельных групп общества Политические организации. 1)государство 2)политическая партия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство - это буквы А, Б, Г А политическая партия - это В, Д
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