Ребятушки,помогите по географии пару вопросов. Буду очень благодарен ,заранее спасибо;)
География
Ребятушки,помогите по географии пару вопросов. Буду очень благодарен ,заранее спасибо;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1-1 А2-1 А3-2 А4-4 А5-4 А6-1 В1-колки
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