Спиши слова. Подчеркни согласные буквы. Налим паренёк силач скульптор туризм тулуп щучий чемодан шкафчик брусника швейцар пряжка грязь градусник фламинго грузинка
Русский язык
Спиши слова. Подчеркни согласные буквы. Налим паренёк силач скульптор туризм тулуп щучий чемодан шкафчик брусника швейцар пряжка грязь градусник фламинго грузинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налим - н л м, паренёк- п р н к, силач- с л ч, скульптор- с к л п т р, туризм - т р з м, щучий- щ ч , чемодан- ч м д н, шкафчик- ш к ф ч к, брусника- б р с н к, швейцар- ш в ц р, пряжка- п р ж к, грязь- г р з, градусник- г р д с н к, фламинго- ф л м н г
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