Спиши слова. Подчеркни согласные буквы. Налим паренёк силач скульптор туризм тулуп щучий чемодан шкафчик брусника швейцар пряжка грязь градусник фламинго грузинка

Гость: Гость:

Налим - н л м, паренёк- п р н к, силач- с л ч, скульптор- с к л п т р, туризм - т р з м, щучий- щ ч , чемодан- ч м д н, шкафчик- ш к ф ч к, брусника- б р с н к, швейцар- ш в ц р, пряжка- п р ж к, грязь- г р з, градусник- г р д с н к, фламинго- ф л м н г