Прислів’я та приказки про мистецтво СРОЧНО!!
Українська література
Прислів’я та приказки про мистецтво СРОЧНО!!
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Життя без праці — злодійство, праця без мистецтва — варварство. Ф. Ларошфуко Мистецтво ревниве: воно вимагає, щоб людина віддавалася йому повністю. Мікеланджело Буонарроті На світі лише дві речі виправдовують людське існування — кохання і мистецтво.
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