Придумать три предложение с место имением

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Придумать три предложение с место имением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице сегодня было очень холодно и сыро . Я быстро соскочил с кровати и побежал умываться . Он отвечал непременно быстро и точно ,не задавая лишних вопросов .
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