Придумать три предложение с место имением
Русский язык
Придумать три предложение с место имением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице сегодня было очень холодно и сыро . Я быстро соскочил с кровати и побежал умываться . Он отвечал непременно быстро и точно ,не задавая лишних вопросов .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Насиб отсчитывает от 120 в обратном порядке по 20.Сколько чисел он назовёт, отсчитыв??я до 0 Как можно ответить на этот вопрос с помощью деления
Українська література