Из поселка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к станции. скорость пешехода 80 метров в минуту, а велосипедист и 300 метров в минуту. Какое расстояние будет между ними через 6 минут?

Математика
Из поселка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к станции. скорость пешехода 80 метров в минуту, а велосипедист и 300 метров в минуту. Какое расстояние будет между ними через 6 минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300+80=380 (м/м) V сближения 2) 380•6=2.280
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