Из поселка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к станции. скорость пешехода 80 метров в минуту, а велосипедист и 300 метров в минуту. Какое расстояние будет между ними через 6 минут?

Математика

Из поселка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к станции. скорость пешехода 80 метров в минуту, а велосипедист и 300 метров в минуту. Какое расстояние будет между ними через 6 минут?

Автор: Гость