Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два автобуса.Первый автобус до встречи проехал 132 на, а второй-на 11 км меньше.Какие расстояние между городами?Реши задачу составив выражение.

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два автобуса.Первый автобус до встречи проехал 132 на, а второй-на 11 км меньше.Какие расстояние между городами?Реши задачу составив выражение.

Автор: Гость