Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два автобуса.Первый автобус до встречи проехал 132 на, а второй-на 11 км меньше.Какие расстояние между городами?Реши задачу составив выражение.
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два автобуса.Первый автобус до встречи проехал 132 на, а второй-на 11 км меньше.Какие расстояние между городами?Реши задачу составив выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132 км+(132 км-11 км)=132 км+121 км=253 км Ответ: расстояние между городами 253 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика