Арккосинус, найди значение выражения
Алгебра
Арккосинус, найди значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=Пи-арккосинус 1+ пи/3 +5,5= Пи-пи/3+5,5=2пи/3 + 5,5 приблизительно равно 7,6
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