Помогите пожалуйста решить задачу No 3! 4 класс

Гость: Гость:

1) Слова: осенью; около дома (сущ. с предлогом); за рекой (сущ. с предлогом); перед поездкой (сущ. с предлогом) 2) Словосочетания: ключи от квартиры (ключи от чего? от квартиры; глубокое ущелье (ущелье какое? глубокое); сесть за парту (сесть за что? за парту); первый класс (класс какой? первый) 3) Предложения: Орешник рос. (орешник что делал? рос); Люблю путешествовать. (составное глагольное сказуемое без подлежащего); Дует ветер. (ветер что делает? дует) "Бежать и подпрыгивать" не входит ни в одну из групп.