Помогите пожалуйста решить задачу No 3! 4 класс
Русский язык
Помогите пожалуйста решить задачу No 3! 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Слова: осенью; около дома (сущ. с предлогом); за рекой (сущ. с предлогом); перед поездкой (сущ. с предлогом) 2) Словосочетания: ключи от квартиры (ключи от чего? от квартиры; глубокое ущелье (ущелье какое? глубокое); сесть за парту (сесть за что? за парту); первый класс (класс какой? первый) 3) Предложения: Орешник рос. (орешник что делал? рос); Люблю путешествовать. (составное глагольное сказуемое без подлежащего); Дует ветер. (ветер что делает? дует) "Бежать и подпрыгивать" не входит ни в одну из групп.
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