В вазе лежало 29 яблок. После того, как Алёна угостила четырёх подруг, дав всем один??ковое количество яблок, и взяв ещё себе два 24 яблока, в вазе осталось 3 яблока. Сколько яблок дала Алёна каждой подруге?

Математика

В вазе лежало 29 яблок. После того, как Алёна угостила четырёх подруг, дав всем один??ковое количество яблок, и взяв ещё себе два 24 яблока, в вазе осталось 3 яблока. Сколько яблок дала Алёна каждой подруге?

Автор: Гость