В вазе лежало 29 яблок. После того, как Алёна угостила четырёх подруг, дав всем один??ковое количество яблок, и взяв ещё себе два 24 яблока, в вазе осталось 3 яблока. Сколько яблок дала Алёна каждой подруге?
Математика
В вазе лежало 29 яблок. После того, как Алёна угостила четырёх подруг, дав всем один??ковое количество яблок, и взяв ещё себе два 24 яблока, в вазе осталось 3 яблока. Сколько яблок дала Алёна каждой подруге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алена дала своим подругам 21 яблоко приятного решения
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