Пересечение геометрических тел. Начертите 3 проекцию, и покажите точки пересечения тел. Задание №2.
Черчение
Пересечение геометрических тел. Начертите 3 проекцию, и покажите точки пересечения тел. Задание №2.
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Гость:
Это первое задание, если будет время сделаю и остальное.
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