Тема: Деление с остатком 1)72 спортсмена построились в ряды, по 7 человек в каждом.С??олько полных рядов они составили и сколько спортсменов оказалось в неполном ряду? 2) В бочку входит 87 л воды, а в ведро 12 л. Сколько полн...

Математика

Тема: Деление с остатком 1)72 спортсмена построились в ряды, по 7 человек в каждом.С??олько полных рядов они составили и сколько спортсменов оказалось в неполном ряду? 2) В бочку входит 87 л воды, а в ведро 12 л. Сколько полных ведер воды поместится в бочке и сколько литров воды останется долить в бочку, чтобы наполнить ее?

Автор: Гость