Тема: Деление с остатком 1)72 спортсмена построились в ряды, по 7 человек в каждом.С??олько полных рядов они составили и сколько спортсменов оказалось в неполном ряду? 2) В бочку входит 87 л воды, а в ведро 12 л. Сколько полн...
Математика
Тема: Деление с остатком 1)72 спортсмена построились в ряды, по 7 человек в каждом.С??олько полных рядов они составили и сколько спортсменов оказалось в неполном ряду? 2) В бочку входит 87 л воды, а в ведро 12 л. Сколько полных ведер воды поместится в бочке и сколько литров воды останется долить в бочку, чтобы наполнить ее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72÷7=10 (ост.2) 2) 87÷12=7 (ост.3)
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