Напишите Доклад На тему Мой город 2 класс

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человек (2002). Мужчин: 45,9%. Женщин: 54,1%. С названиями многих городов России связаны определенные образы. Тула - город ружейников, Тюмень - нефтяная столица, Санкт-Петербург - окно в Европу. Есть такой образ и у Оренбурга. В каком бы уголке мы ни находились, обязательно при знакомстве спросят: "По-прежнему ли Оренбург вяжет пуховые платки, так ли хороши эти платки, как прежде?" А самые осведомленные еще и песню про пуховый платок напомнят. Мировую славу принесли Оренбургу знаменитые пуховые платки. Удивительна история Оренбурга. Начиная от названия города до самых непростых поворотов в его развитии - все невероятно точно отражает путь России. Оренбург закладывался трижды с 1735 по 1743 годы. Более семи лет первопроходцы словно бы опровергали пословицу: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Сначала "резали", потом "отмеряли", и окончательный выбор был сделан. Город был заложен 19 апреля 1743 года на высоком берегу Яика, недалеко от впадения в него Сакмары. Современный Оренбург - крупный индустриальный центр. В едином государственном регистре значатся около 11000 предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования. В их числе флагманы промышленного производства Оренбурга ОАО "Инвертор", ОАО "Радиатор", ОАО "Оренбургский завод резинотехнических изделий", ОАО "Орентекс", ПО "Стрела", ОАО "Орстан". Новые технологии производства продукции и рыночные пути их внедрения отличают ОАО "Оренбурггазпром". Город Оренбург - крупный железнодорожный центр, связывающий Центральную Европу с Азией. Отсюда ведут пути в Узбекистан и Казахстан, в Сибирь и на Дальний Восток, на Юг России и на Украину. Современный железнодорожный вокзал, широко разветвленная сеть транспортных организаций позволяют в короткий срок осуществить получение и отправку грузов. Автомобильные дороги связывают Оренбург с крупнейшими городами России. Прямое автобусное сообщение действует со столицей Татарстана Казанью и столицей Башкортостана Уфой. Через Оренбург проходит республиканская трасса на Москву и Казань. Имея замечательное прошлое, прекрасные традиции, непрерываемую связь с мастерами мирового искусства, науки, материального производства, Оренбург просто преуспевает во всех сферах жизни. Оренбург стал родиной аэрокосмического экологического мониторинга. Академик Святослав Федоров предложил Оренбургу одному из первых в России создать филиал МНТК "Микрохирургия глаза". Город вышел на передовые позиции в этой области медицины. Оренбуржцы имеют опыт создания и гигантских производств - таких, как газовый комплекс. На протяжении всей истории Оренбург связан с именами выдающихся россиян. Здесь творили композитор Василий Соловьев-Седой, поэт-песенник Алексей Фатьянов, чьи произведения сегодня известны всему миру. Оренбургский пуховый платок вдохновил композитора Григория Пономаренко на создание истинного шедевра песенного творчества, ставшего своеобразным символом нашего края на всей планете. Особые отношения связывают город с деятелем мировой музыкальной культуры Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем. Оренбург - город талантливых людей. Здесь родилась и приобрела всемирную известность художественная школа "Академия Садки". Имена и картины ее последователей занесены в мировой каталог. Богатейшей коллекцией известен областной музей изобразительных искусств. В трех художественных галереях представлены полотна всех поколений художников, скульпторов, исповедующих самые различные направления в искусстве. Звание народного художника России присвоено живописцу Н. Ерышеву. Звания "Заслуженный художник России" удостоены Ю. Григорьев и скульптор Н. Петина. Богата литературная жизнь. Действуют областные отделения Союза писателей России и Союза российских писателей. В год они издают не менее десяти книг прозы и стихов. Несомненный лидер писательского цеха Оренбурга П. Краснов - автор многих книг, вышедших в России и за рубежом, лауреат Бунинской премии 1994 года за достижения в новеллистике, секретарь правления Союза писателей России. Оренбургскому драматическому театру в 1996 году исполнилось 140 лет. Его сцена помнит великих русских актеров М. Тарханова, П. Стрепетову, В. Комиссаржевскую. Дети с удовольствием приходят в областной театр кукол, который известен во многих странах мира, в том числе во Франции и Перу. Недавно создан еще один кукольный театр - "Пьеро", он уже успел завоевать симпатии зрителей. Популярен и театр музыкальной комедии. Жемчужина профессионального искусства - Оренбургский Государственный русский народный хор. Областная филармония делает очень многое для популяризации классического, народного и духовного музыкального искусства. Признание получили Камерный оркестр и муниципальный Камерный хор.