Укажи строку,в которой у всех слов корень совпадает с основой. а)хлеб,страна,раду??а,подъём б)загар,скала,ромашка,орёл в)улов,подарок,корм,горе г)путь,свет,ряд,лошадь

Русский язык
Укажи строку,в которой у всех слов корень совпадает с основой. а)хлеб,страна,раду??а,подъём б)загар,скала,ромашка,орёл в)улов,подарок,корм,горе г)путь,свет,ряд,лошадь
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