Укажи строку,в которой у всех слов корень совпадает с основой. а)хлеб,страна,раду??а,подъём б)загар,скала,ромашка,орёл в)улов,подарок,корм,горе г)путь,свет,ряд,лошадь

Русский язык

Укажи строку,в которой у всех слов корень совпадает с основой. а)хлеб,страна,раду??а,подъём б)загар,скала,ромашка,орёл в)улов,подарок,корм,горе г)путь,свет,ряд,лошадь

Автор: Гость