Укажи строку,в которой у всех слов корень совпадает с основой. а)хлеб,страна,раду??а,подъём б)загар,скала,ромашка,орёл в)улов,подарок,корм,горе г)путь,свет,ряд,лошадь
Русский язык
Укажи строку,в которой у всех слов корень совпадает с основой. а)хлеб,страна,раду??а,подъём б)загар,скала,ромашка,орёл в)улов,подарок,корм,горе г)путь,свет,ряд,лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г.....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Як з позиції еволюційних поглядів дарвіна та ламарка можна пояснити появу в процесі еволюції довгої шиї у жирафи???
Черчение
Другие предметы