102 2/21 + 30/70+2/7= Помогите решить плиз

Математика
102 2/21 + 30/70+2/7= Помогите решить плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102+(2*10/210+30*3/210+2*30/210)=102+170/210=102 17/21
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