Найди слова с безударной гласной Е в словах стрелял седел летел песал

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Найди слова с безударной гласной Е в словах стрелял седел летел песал
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Гость:
Это  слова  стрелял , песал
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