3*(x-2)=10-x 3x-6=10-x 4x=16 Можно ли первое уравнение преобразовать во второе? А второе в третье? Выполни такие преобразования и объясни,какие при этом использованы знания. 2) Заверши решение уравнения и проверь найденны...

Математика

3*(x-2)=10-x 3x-6=10-x 4x=16 Можно ли первое уравнение преобразовать во второе? А второе в третье? Выполни такие преобразования и объясни,какие при этом использованы знания. 2) Заверши решение уравнения и проверь найденный корень. 3) Реши уравнения. Выполни проверку. 6*(b-3)=10-2*(b+2) 83+5*(y-3) = 3*(8y-9)

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