Найти окончания в словах в темном густым летнего веселыми холодным спокойному

Русский язык
Найти окончания в словах в темном густым летнего веселыми холодным спокойному
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Темном: ом. Густым: ым. Летнего: его: Веселыми: ыми. Холодным: ым. Спокойному: ому.
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