Пружину с жёсткостью 800 сжали на 5 см какую скорость приобретёт пуля массой 10гр при выстреле в горизонтальном направлении

Физика

Пружину с жёсткостью 800 сжали на 5 см какую скорость приобретёт пуля массой 10гр при выстреле в горизонтальном направлении

Автор: Гость