Пружину с жёсткостью 800 сжали на 5 см какую скорость приобретёт пуля массой 10гр при выстреле в горизонтальном направлении
Физика
Пружину с жёсткостью 800 сжали на 5 см какую скорость приобретёт пуля массой 10гр при выстреле в горизонтальном направлении
Ответ(ы):
Гость:
Потенциальная энергия пружины: U=(k*x^2)/2 Кинетическая энергия: K=(m*v^2)/2 По закону сохранения энергии: U=K => (k*x^2)/2 = (m*v^2)/2 => v^2=(k*x^2)/m Осталось подставить и посчитать :)
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