30 БАЛЛОВ! Исследовать ряд на сходимость. Решите пожалуйста, буква а, и б. прилагают??я фото
Алгебра
30 БАЛЛОВ! Исследовать ряд на сходимость. Решите пожалуйста, буква а, и б. прилагают??я фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)- обобщенный гармонический ряд, при p>1 - сходится при p ≤ 1 - расходится Данный ряд эквивалентен ряду: 5/4 > 1 ряд сходится. Значит и данный ряд сходится. б) По признаку Даламбера: 0<1 по признаку Даламбера ряд сходится
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