30 километров велосипедист ехал со скоростью v километров час остальные 17 километров час со скоростью 2 километра в час больше Сколько времени t(ч) затратил велосипедист на весь путь? Найдите t если v- 13

Алгебра

30 километров велосипедист ехал со скоростью v километров час остальные 17 километров час со скоростью 2 километра в час больше Сколько времени t(ч) затратил велосипедист на весь путь? Найдите t если v- 13

Автор: Гость