30 километров велосипедист ехал со скоростью v километров час остальные 17 километров час со скоростью 2 километра в час больше Сколько времени t(ч) затратил велосипедист на весь путь? Найдите t если v- 13
Алгебра
30 километров велосипедист ехал со скоростью v километров час остальные 17 километров час со скоростью 2 километра в час больше Сколько времени t(ч) затратил велосипедист на весь путь? Найдите t если v- 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=S1/v1+S2/v2 t=30км/13км/ч+17км/2км/ч=2.3ч+8.5ч=10.8ч=10ч48мин
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