30улей мёда по 36 кг а 20улей по 42.сколько всего кг
Математика
30улей мёда по 36 кг а 20улей по 42.сколько всего кг
Ответ(ы):
Гость:
30*36+20*42=1080+840=1920
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