20 баллов и 1-му ответу спасибо. Пропущенные буквы, знаки препинания, грамматическ??е основы. Ноч? прошла под большой чистой луной и к утру лёг первый моро?. (М Пришвин) На опушке леса я отыскиваю большую кучу осенних листье...

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20 баллов и 1-му ответу спасибо. Пропущенные буквы, знаки препинания, грамматическ??е основы. Ноч? прошла под большой чистой луной и к утру лёг первый моро?. (М Пришвин) На опушке леса я отыскиваю большую кучу осенних листьев и набиваю ими мешок Солнечный свет упал в воду и я увидел под водой яркий бронзовый свет Северный ветер принес свинцовые облака и вскоре в воздухе появились белые снежинки

Автор: Гость