К материнской породе примыкает почвенный горизонт: 1) гумусовый 2) вмывания
География
К материнской породе примыкает почвенный горизонт: 1) гумусовый 2) вмывания
Ответ(ы):
Гость:
1. к материнской породе примыкает почвенный горизонт: 3) вмывания. 2. в сухие периоды года влага в почве двигается: 1) снизу вверх; 3. более молодые почвы на территории восточно-европейской равнины РАСПОЛАГАЮТСЯ: 1) на севере, в границах оледенения; 4. почва, содержащая 60% песка и 40% глины, по механическому составу относится: 2) к супесчаной; 5. распределите почвы по мере увеличения мощности гумусового горизонта: 2) подзолистые; 1) серые лесные; 3) дерново-подзолистые. 6. Самым верхним почвенным горизонтом является: 1) гумусовый;
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