К материнской породе примыкает почвенный горизонт: 1) гумусовый 2) вмывания

Гость: Гость:

1. к материнской породе примыкает почвенный горизонт: 3) вмывания. 2. в сухие периоды года влага в почве двигается: 1) снизу вверх; 3. более молодые почвы на территории восточно-европейской равнины РАСПОЛАГАЮТСЯ: 1) на севере, в границах оледенения; 4. почва, содержащая 60% песка и 40% глины, по механическому составу относится: 2) к супесчаной; 5. распределите почвы по мере увеличения мощности гумусового горизонта: 2) подзолистые; 1) серые лесные; 3) дерново-подзолистые. 6. Самым верхним почвенным горизонтом является: 1) гумусовый;