Помогите! что значит: За каждым словом стоит целый мир

Русский язык
Помогите! что значит: За каждым словом стоит целый мир
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