Помогите написать короткие письма,употребив в них обращения:а)к родителям и другим родственникам;б)к другу;в)к учителю;г)к сотрудникам редакции газеты или журнала.В конце писем также нужно употребить обращения
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Помогите написать короткие письма,употребив в них обращения:а)к родителям и другим родственникам;б)к другу;в)к учителю;г)к сотрудникам редакции газеты или журнала.В конце писем также нужно употребить обращения
Ответ(ы):
Гость:
Здравствуйте,дорогие,родители!Как у вас дела,мои милые? привет,дружище!Как жизнь,Андрей? Здравствуйте,уважаемая редакция!Мне очень нравятся ваши статьи
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