Помогите написать короткие письма,употребив в них обращения:а)к родителям и другим родственникам;б)к другу;в)к учителю;г)к сотрудникам редакции газеты или журнала.В конце писем также нужно употребить обращения

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Помогите написать короткие письма,употребив в них обращения:а)к родителям и другим родственникам;б)к другу;в)к учителю;г)к сотрудникам редакции газеты или журнала.В конце писем также нужно употребить обращения

Автор: Гость