Человек услышал гром спустя 2 с после вспышки молнии. На каком расстоянии от него ударила молния? Скорость звука в воздухе 340 м/с. Помогите с решением, пожалуйста
Физика
Человек услышал гром спустя 2 с после вспышки молнии. На каком расстоянии от него ударила молния? Скорость звука в воздухе 340 м/с. Помогите с решением, пожалуйста
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