Человек услышал гром спустя 2 с после вспышки молнии. На каком расстоянии от него ударила молния? Скорость звука в воздухе 340 м/с. Помогите с решением, пожалуйста

Физика

Человек услышал гром спустя 2 с после вспышки молнии. На каком расстоянии от него ударила молния? Скорость звука в воздухе 340 м/с. Помогите с решением, пожалуйста

Автор: Гость