Загадки с именим числительным

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Загадки с именим числительным
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Оно указывает число имя числительное
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