Здравствуйте!хочу задать вопрос для тех,кто содержит волнистых попугаев!Мне посо??етовали поменять пластмассовые жерди на деревянные,в основном у нас растёт дерево-карагач.Можно ли сделать жерди из карагача?!и не нарверит ли же...
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Здравствуйте!хочу задать вопрос для тех,кто содержит волнистых попугаев!Мне посо??етовали поменять пластмассовые жерди на деревянные,в основном у нас растёт дерево-карагач.Можно ли сделать жерди из карагача?!и не нарверит ли жерди птичке?! Зарание спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Если умело сделать не навредит
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