Помогите пожалуйста что будет если погладить утюгом двухстороний скотч?делаю поделку на скотче

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Помогите пожалуйста что будет если погладить утюгом двухстороний скотч?делаю поделку на скотче
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Автор: Гость
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Гость:
Прилипнет к утюгу клейкая сторона
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