Определите период и частоту колебаний математического маятника длиной 40 см. Скол??ко колебаний сделает такой маятник за 0,5 мин? Помогите с решением, пожалуйста
Физика
Определите период и частоту колебаний математического маятника длиной 40 см. Скол??ко колебаний сделает такой маятник за 0,5 мин? Помогите с решением, пожалуйста
Ответ(ы):
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