Разобрать по составу зелёных ветвях
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Разобрать по составу зелёных ветвях
Ответ(ы):
Гость:
Так !зелёных зелён корень ых окончание ветвях вет корень в суффикс ях окончание;
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