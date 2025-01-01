3111-7236:18 2610:58*45+3860*100

Математика
3111-7236:18 2610:58*45+3860*100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7236 : 18 = 402  3111 - 402 = 2709   2610 : 58 = 45  45 * 45 = 2025  3860 * 100 = 386000  2025 + 386000 = 388025 
Гость:
7236:18=402 3111-402=2709 2610:58=45 45*45=2025 3860*100=386000 2025+386000=388025
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