32005см= м см.5030см= м см.1200г= кг г.60050г= кг г.3005г= кг г
Математика
32005см= м см.5030см= м см.1200г= кг г.60050г= кг г.3005г= кг г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320,05м, 50,3м, 1,2кг, 60,05кг, 3,005кг
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