(327+118*6):(38*35-34*37)-12=? 15 +(12322:(24+37)-12*15):(35*2-59)=? Помогите пожалуйста!!Поэтапно!!!!❤❤♡♡♡5 ??ласс
Математика
(327+118*6):(38*35-34*37)-12=? 15 +(12322:(24+37)-12*15):(35*2-59)=? Помогите пожалуйста!!Поэтапно!!!!❤❤♡♡♡5 ??ласс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- 118*6=708 2- 327 +708=1035 3- 38*35=1330 4 34*37=1258 5 1330-1258= 72 6 1035:72=14,375 7 14,375-12= 2,375 1 24+37= 61 2 12322:61 =202 3 12*15 =180 4 202-180=22 5 35*2=70 6 70-59= 11 7 22:11=2 8 15+2=17
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